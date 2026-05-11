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Guerra Ucraina: Kallas accusa Schroeder, "lobbista russo di alto profilo"

Kaja Kallas accusa l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder di essere un "lobbista russo di alto profilo", rigettando un suo eventuale ruolo nei negoziati di pace per l'Ucraina, auspicato da Vladimir Putin.

L'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas in visitsa a Bucha, Ucraina Fotogramma/Ipa
L'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas in visitsa a Bucha, Ucraina Fotogramma/Ipa
11 maggio 2026 | 08.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dare il diritto alla Russia di scegliere i negoziatori "europei non sarebbe molto saggio". Visto il passato dell'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder come "lobbista di alto profilo per una società russa, è chiaro perché Vladimir Putin" lo vorrebbe come negoziatore, "così siederebbe da entrambe le parti del tavolo". Lo dice l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, a Bruxelles a margine del Consiglio Ue.

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Schroeder, poco dopo aver abbandonato la carriera politica, ha presieduto tra l'altro il consorzio Nordstream, il gasdotto nato per trasportare metano direttamente dalla Russia alla Germania, attraverso il Mar Baltico, evitando l'Ucraina, e ha fatto parte del cda di Gazprom, colosso russo del gas.

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Kaja Kallas Gerhard Schroeder Ucraina Ue Russia Nordstream Gazprom
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