Per Putin la guerra "è vicina alla fine". Nel giorno della Vittoria con una parata sottotono per questioni di sicurezza, il presidente russo annuncia di essere pronto ad accettare come negoziatore dell'Unione Europea con Mosca qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia. Ma personalmente, ha detto parlando con i giornalisti, il negoziatore ideale per il dialogo tra Russia ed Europa è l'ex cancelliere tedesco Schroeder.

Non avrebbe ricevuto, inoltre, alcuna proposta dall'Ucraina in merito a un ampio scambio di prigionieri, annunciato da Trump. "Contiamo sulla parte ucraina affinché risponda alla proposta avanzata dal Presidente degli Stati Uniti. Purtroppo, finora non abbiamo ancora ricevuto alcuna proposta", ha dichiarato Putin ai giornalisti.

La parata ridimensionata

A Mosca è andata in scena la tradizionale parata del 'Giorno della Vittoria', mentre Trump annunciava una tregua di tre giorni. Un evento quest'anno ridimensionato drasticamente per "minacce alla sicurezza", durante il quale Vladimir Putin ha tenuto il suo discorso in un clima tesissimo: nessuna vittoria da festeggiare per lo zar, che deve invece rendere conto alla Federazione Russa di un conflitto in corso dal febbraio 2022, più lungo di quello combattuto dai sovietici contro i nazisti.

"I nostri combattenti in Ucraina stanno affrontando una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco Nato e, nonostante ciò, continuano ad avanzare" aveva detto questa mattina in apertura del suo discorso sulla Piazza Rossa di Mosca. "La vittoria è sempre stata - e sempre sarà - nostra", ha aggiunto.

"Sono fermamente convinto: la nostra causa è giusta, siamo uniti", ha aggiunto lo 'zar', secondo cui "la garanzia del successo è la nostra forza morale ed etica, il nostro coraggio e il nostro valore, la nostra coesione e la capacità di resistere a tutto, di superare qualsiasi prova. Abbiamo un obiettivo comune, ognuno dà il proprio contributo alla vittoria combattendo sia sul campo di battaglia che nelle retrovie".

Secondo lo 'zar', la Russia sta onorando in modo "sacrosanto" i "precetti e l'eredità dei soldati della Vittoria", il cui impegno ha dato "il contributo decisivo alla sconfitta del nazismo, salvando il proprio paese e salvando il mondo"

"Il popolo sovietico ha restituito la sovranità a quei paesi che avevano capitolato di fronte alla Germania hitleriana", ha poi aggiunto, spiegando che "i nazisti pianificavano il genocidio di tutte le nazioni dell'Unione Sovietica, ma non hanno calcolato il carattere russo e la forza dello spirito del popolo sovietico", che "si manifestano con particolare potenza nei tempi difficili"

Secondo Putin, "la grande impresa della generazione dei vincitori ispira i combattenti dell'operazione militare speciale", che verrà vinta anche grazie a scienziati e ingegneri russi che "creano modelli di armi all'avanguardia e unici, avviandone la produzione di massa".

"Gli Usa hanno fretta, ma pace è un percorso lungo"

Peskov ha detto che il raggiungimento di un accordo di pace in Ucraina rappresenta "un percorso molto lungo, con dettagli complessi". Le parole arrivano a commento delle dichiarazioni del segretario di Stato americano Marco Rubio sulla disponibilità degli Stati Uniti a fungere da mediatori nei negoziati tra Russia e Ucraina solo in presenza di progressi concreti.

"È chiaro che la parte americana ha fretta, ma la questione della regolamentazione ucraina è troppo complessa. E arrivare a un accordo, a un accordo di pace, è un percorso molto lungo e con dettagli complessi", ha dichiarato Peskov, citato dalla Tass.