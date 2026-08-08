Un drone entrato in Bulgaria dalla vicina Romania è esploso in mattinata nei pressi del confine tra i due Paesi, vicino al gasdotto Transbalcanico che collega la Turchia all'Ucraina. Lo ha riferito il premier bulgaro Roumen Radev, precisando che l'esplosione è avvenuta "nelle immediate vicinanze" del posto di frontiera di Kardam, nel nord-est del Paese, a circa un chilometro da una stazione di compressione del gasdotto.

"Non ci sono vittime", ha dichiarato Radev in un video diffuso dal governo sui social.