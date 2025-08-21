circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Kim elogia le "eroiche" truppe nordcoreane che hanno combattuto nel Kursk

L'elogio durante una cerimonia di encomio tenuta al loro ritorno in patria

Kim Jong un - (Ipa)
Kim Jong un - (Ipa)
21 agosto 2025 | 08.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Kim Jong un ha salutato le "eroiche" truppe nordcoreane che hanno combattuto nel Kursk a fianco ai russi nella guerra contro l'Ucraina. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Kcna, il leader del 'regno eremita' "ha espresso il suo incoraggiamento caloroso" agli ufficiali e ai soldati rientrati in patria e ha elogiato "le imprese nel guidare le unità di combattimento che hanno partecipato alle operazioni per liberare la regione di Kursk della Federazione russa, fino alla vittoria".

In un discorso, davanti ai comandanti dell'unità che opera all'estero, ha detto: "Abbiamo un esercito eroico, il nostro esercito sta facendo ciò che deve fare e ciò che deve essere fatto. Continuerà a farlo anche in futuro".

Il risultato nel Kursk, dove i soldati nordcoreani hanno aiutato i russi a riconquistare la regione occupata dagli ucraini lo scorso anno, "hanno cementato la loro reputazione come esercito più potente del mondo, dando a tutti una chiara dimostrazione di questo".

Secondo l'intelligence ucraina e della Corea del Sud, Pyongyang - che ha firmato con Mosca un accordo di partnership strategica - ha inviato nel Kursk fino a 14mila militari.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Corea del Nord Ucraina Russia ucraina russia ucraina guerra ucrain oggi ucraina news oggi ucraina russia guerra guerra ucraina russia Guerra Esercito Kursk
Vedi anche
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza