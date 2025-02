Contrasta con la bozza presentata dai Paesi europei, che chiedono un ritiro immediato. Il presidente Usa smentisce: "Non andrò in Russia il Giorno della Vittoria"

Nessun appello al ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino, né la definizione della Russia come ''aggressore''. Sono gli elementi che mancano, più che i contenuti, a fare la differenza nella bozza di risoluzione proposta dagli Stati Uniti alle Nazioni Unite alla vigilia del terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, il 24 febbraio del 2022. La proposta, di cui la Dpa ha visionato una copia, contrasta con la bozza presentata dai Paesi europei e che invece chiede esplicitamente un ritiro immediato dei soldati russi dall'Ucraina.

La bozza Usa

Nel documento elaborato dagli Stati Uniti si fa appello alla fine del conflitto (non aggressione) e si esprime rammarico per la perdita di vite umane. La proposta europea verrà presentata lunedì all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La proposta americana arriva dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "un dittatore". Trump ha anche detto che Zelensky "non avrebbe mai dovuto iniziare la guerra".

Media: "Previsto incontro Russia-Usa entro prossime 2 settimane"

Un secondo incontro tra i rappresentanti di Russia e Stati Uniti è previsto entro le prossime due settimane. Lo ha annunciato il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, citato dall'agenzia di stampa statale Ria, aggiungendo che l'incontro avrà luogo in un paese terzo.

Trump smentisce media: "Non andrò a Mosca il Giorno della Vittoria"

Intanto Trump ha affermato che alcune indiscrezioni dei media secondo cui avrebbe intenzione di visitare la Russia il 9 maggio, Giorno della Vittoria, non sono vere. "No, non è vero", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca quando gli è stato chiesto se ha in programma la visita.

Ieri la stampa francese, citando fonti, aveva riferito che il presidente americano avrebbe intenzione di visitare la Russia il 9 maggio.

Kiev: "Due persone uccise e 12 ferite a seguito di attacchi nel Donetsk"

Due persone sono state uccise e 12 sono rimaste ferite a seguito degli attacchi nemici avvenuti nelle ultime 24 ore nella regione di Donetsk. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale (Ova) Vadym Filashkin su Telegram. "I russi hanno ucciso 2 residenti della regione di Donetsk: a Kostyantynivka e Nykanorivka. Altre 12 persone nella regione sono rimaste ferite", ha scritto Filashkin.

Secondo l'Ova, le perdite totali tra la popolazione civile della regione (escluse Mariupol e Volnovakha) ammontano a 2.977 morti e 6.737 feriti.

Trump: "Zelensky non conta nei negoziati"

Quanto ai negoziati volti a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, Trump non ritiene essenziale la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Non credo che sia molto importante la sua presenza agli incontri", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in un'intervista a Fox News. "È lì da tre anni. Rende molto difficile fare accordi", ha detto il presidente Usa, ribadendo i concetti espressi dopo il vertice tra le delegazioni di Usa e Russia andato in scena all'inizio della settimana a Riad, in Arabia Saudita. L'Ucraina non ha "carte in mano. Ho avuto ottime discussioni con Putin, e non ho avuto ottime discussioni con l'Ucraina. Non hanno carte in mano, ma stanno giocando duro. Non permetteremo che questo continui".

Zelensky ha stigmatizzato il mancato coinvolgimento di Kiev nel dialogo e Trump, a stretto giro, ha attaccato duramente il presidente ucraino con una serie di dichiarazioni tra social e tv. "Si lamenta perché non era al vertice. E' stato ai meeting per 3 anni e non è stato concluso niente, quindi non credo sia molto importante la sua presenza agli incontri. Ha partecipato per 3 anni, rende più complicata la conclusione di accordi", ha affermato Trump.

Zelensky è stato definito un "dittatore senza elezioni" con parole che hanno ricordato le accuse mosse dalla Russia al presidente ucraino. Per Mosca, Zelensky è un leader illegittimo visto che il suo mandato è scaduto e le elezioni sono state rinviate. In Ucraina vige la legge marziale dall'inizio della guerra e, in tali condizioni, la Costituzione non prevede lo svolgimento delle elezioni presidenziali.