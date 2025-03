Kiev in difficoltà senza l'intelligence americana. Ondata di raid nel Donetsk. I russi avanzano nel Kursk. Zelensky "pienamente impegnato" nel dialogo con gli Stati Uniti prima del viaggio in Arabia Saudita

La Russia martella l'Ucraina e lancia una devastante ondata di attacchi dal cielo, dopo la sospensione, nei giorni scorsi, da parte degli Stati Uniti, della condivisione di elementi di intelligence con gli ucraini, anche dei dati per il warning di attacchi russi. Da parte sua il presidente Volodymyr Zelensky assicura che Kiev è "pienamente impegnata" ad avere un dialogo costruttivo con i rappresentanti degli Stati Uniti in Arabia Saudita la prossima settimana sui modi per porre fine alla guerra.

Oltre 20 morti negli ultimi raid

E' di almeno 25 morti il bilancio delle vittime dei nuovi raid che hanno colpito in Paese:, Undici morti sono stati registrati a Dobropillya, nella regione di Donetsk, dove 40 persone sono rimaste ferite, fra cui sei bambini. Due missili hanno colpito un centro commerciale e otto condomini. Le forze di Mosca hanno in seguito lanciato un altro attacco "che ha preso di mira deliberatamente i soccorritori", come ha denunciato il Presidente Volodymir Zelensky in un post. Altri nove civili sono morti e 13 feriti in altri attacchi nella regione. Bombardamenti hanno distrutto edifici e infrastrutture anche nelle regioni di Odessa e Kharkiv.

Russia avanza nel Kursk

Le forze russe, ha reso noto Ukrainska Pravda, hanno dato il via a una controffensiva su vasta scala nel Kursk. Un centinaio di soldati russi sarebbero riusciti a penetrare nel territorio ancora controllato dagli ucraini vicino alla città di Sudzha, usando un gasdotto dismesso. Le forze di Kiev hanno confermato che un "gran numero di sabotatori" hanno cercato di entrare a Sudzha dal gasdotto, precisando tuttavia che i soldati "hanno distrutto circa l'80 per cento del commando".

Nell'oblast, le forze di Mosca stanno guadagnando terreno da giorni. Il ministero della Difesa russo ha annunciato la riconquista di tre villaggi. Secondo quanto indicato in una nota, le truppe di Mosca hanno ripreso i centri di Viktorovka, Nikolaievka e Staraia Sorotchina.

Zelensky "pienamente impegnato" nel dialogo con gli Stati Uniti

L'Ucraina è "pienamente impegnata" ad avere un dialogo costruttivo con i rappresentanti degli Stati Uniti in Arabia Saudita la prossima settimana sui modi per porre fine alla guerra con la Russia, ha detto Volodymyr Zelensky. "L'Ucraina ha cercato la pace sin dal primo secondo di questa guerra. Ci sono proposte realistiche sul tavolo. La chiave è agire rapidamente ed efficacemente", ha scritto il presidente ucraino su X.

Zelensky, che la prossima settimana sarà in Arabia Saudita, ha annunciato che dopo l'incontro con il principe ereditario Mohammed bin Salman lunedì, i rappresentanti diplomatici e militari ucraini sarebbero rimasti per un incontro martedì con la squadra degli Stati Uniti. "Da parte nostra, siamo pienamente impegnati in un dialogo costruttivo e speriamo di discutere e concordare sulle decisioni e i passaggi necessari", ha detto. La delegazione ucraina includerà il ministro degli esteri, Andrii Sybiha, il capo dello staff di Zelenskyy, Andriy Yermak, e il ministro della difesa, Rustem Umerov

Veto Usa al G7 sulla "flotta ombra" russa

Gli Stati Uniti hanno posto il veto alla proposta del G7 di istituire una task force congiunta per contrastare l'elusione delle sanzioni in relazione alla "flotta ombra" russa. Lo riporta il Kyiv Independent. Questa mossa è in linea con gli sforzi dell'amministrazione Trump per ammorbidire la sua posizione nei confronti di Mosca nelle istituzioni internazionali e nelle dichiarazioni congiunte.

Negli ultimi mesi, le navi della flotta ombra sono state sospettate di aver compiuto operazioni di sabotaggio nel Mar Baltico, causando gravi danni ai cavi sottomarini.

Oltre a porre il veto alla task force, gli Stati Uniti stanno facendo pressione per attenuare la retorica usata nei confronti della Russia e rafforzare il linguaggio nei confronti della Cina.