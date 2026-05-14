Hantavirus: l'Ue attiva il monitoraggio integrato e rassicura sui rischi

La presidenza di turno del Consiglio Ue, assegnata a Cipro in questo semestre, ha deciso di attivare il meccanismo Ipcr (Risposta Integrata alle Crisi Politiche) del Consiglio in modalità di condivisione delle informazioni per monitorare attivamente il focolaio di hantavirus scoppiato sulla nave da crociera olandese Mv Hondius. Lo comunica il Consiglio Ue, in una nota.

L'attivazione del meccanismo Ipcr, informa il Consiglio, faciliterà lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Ue. Servirà da piattaforma per raccogliere tutte le informazioni necessarie e tutte le azioni in corso, al fine di rafforzare la consapevolezza della situazione e sostenere la preparazione.

Sulla base delle evidenze disponibili finora, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) classifica il rischio per la popolazione generale in Europa come "molto basso", ricorda la presidenza, dato che sono in atto misure di prevenzione e controllo delle infezioni e che gli hantavirus non si diffondono facilmente tra le persone. Attività di scambio di informazioni e di coordinamento sono già in corso a livello Ue nei settori interessati, in particolare nei settori della sanità e della protezione civile.