Il principe Harry ed Elton John hanno perso la causa contro l'editore del Daily Mail e con loro anche le altre celebrità che avevano denunciato il giornale per violazione della privacy. Nella sentenza di 436 pagine emessa al termine di un processo durato 11 settimane, il giudice Matthew Nicklin ha affermato che i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare le loro accuse di raccolta illecita di informazioni e, pertanto, le loro richieste sono state respinte.

"La Corte ha respinto il tentativo di provare le affermazioni per inferenza estensiva laddove sussisteva ancora un percorso di provenienza legale legittimo e realistico, o laddove le prove specifiche relative all'articolo non dimostravano che le informazioni in questione dovessero essere state ottenute illegalmente", si legge in una sintesi della sentenza diffusa dai media britannici.