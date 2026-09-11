Se è vero che ogni tanto i sogni diventino realtà, è altrettanto possibile che anche gli incubi si materializzino. Uno dei peggiori per la monarchia britannica, come è emerso in questi giorni, è rappresentato dalla possibilità che la presenza di Harry e Meghan sul suolo del Regno e in particolare i loro impegni 'pubblici' (per quanto valga ormai questo aggettivo, dopo le recenti precisazioni del Re, secondo cui si dovrà trattare assolutamente di "iniziative private e a titolo personale") tolgano spazio sui media o addirittura possano affievolire l'immagine di Buckingham ﻿Palace, a cui competono, come è stato implicitamente sottolineato, iniziative come quelle legate alla solidarietà o alla beneficenza. Ma private o pubbliche che siano, in fin dei conti non fa troppa differenza: bisogna aspettare di vedere gli effetti che questi impegni hanno sull'opinione pubblica e quanto, per colpa loro, potrebbe essere 'declassata' la 'Ditta'.

E dunque eccoli, nel frattempo annunciati - come riporta il Telegraph - i primi impegni pubblici del Duca di Sussex da quando la sua famiglia è tornata a vivere in Gran Bretagna. È previsto che partecipi a una serie di eventi di beneficenza, che il suo team ha definito i suoi "impegni pubblici di settembre", tra cui una cerimonia di premiazione a Londra. Il principe Harry, che da 18 anni è patrono di WellChild, un'organizzazione benefica per bambini gravemente malati, si unirà ai vincitori e alle loro famiglie alla cerimonia di premiazione che si terrà nella capitale inglese il 21 settembre. L'evento celebra sia la 21ª cerimonia annuale dell'organizzazione benefica, sia il 20° anniversario del suo programma infermieristico, che permette di assistere a domicilio i bambini con bisogni complessi. Prima della cerimonia principale, il Duca offrirà un ricevimento privato ai giovani premiati e alle loro famiglie, consegnerà il premio "Bambino Ispiratore", destinato ai bambini di età compresa tra i quattro e i sei anni, e pronuncerà un discorso.

In una dichiarazione, il Duca ha affermato: “È sempre un privilegio partecipare ai WellChild Awards e incontrare i bambini, i giovani, le famiglie e i professionisti straordinari il cui coraggio e la cui determinazione sono fonte di ispirazione per tutti noi. "Quest'anno è particolarmente speciale perché celebriamo i 20 anni del programma WellChild Nurse; due decenni di supporto a migliaia di bambini e famiglie, aiutandoli a vivere più a lungo a casa". Il Duca dovrebbe partecipare a diversi eventi a settembre, tra cui la cerimonia di premiazione inaugurale degli Invictus Spirit Awards e il lancio dell'iniziativa educativa Inspire. Dopo gli impegni nel Regno Unito, il Duca dovrebbe volare a New York il 22 settembre per partecipare all'incontro annuale della Clinton Global Initiative. Non è chiaro se la Duchessa di Sussex accompagnerà il Duca ai suoi eventi di beneficenza o al suo viaggio negli Stati Uniti.