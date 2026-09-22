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Hayden Panettiere, svelata la causa della morte: "Mix di fentanyl e altri farmaci"

La conferma nelle carte del medico legale, dopo le indiscrezioni delle scorse settimane: nel suo organismo trovate tracce di alprazolam e quetiapina

Hayden Panettiere - (Ipa)
Hayden Panettiere - (Ipa)
22 settembre 2026 | 17.20
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Dopo le indiscrezioni è arrivata oggi la conferma: Hayden Panettiere, la 36enne attrice di Heroes, è morta a causa di un mix letale di fentanyl ed altre sostanze. Lo ha reso noto Tmz, che ha potuto visionare il rapporto redatto dal medico legale della contea di Greenville, in South Carolina, classificando il decesso come "accidentale".

Stando a quanto riferito dai media statunitensi, nell'organismo di Panettiere sono state inoltre rilevate altre sostanze come l'alprazolam (principio attivo dello Xanax), un miorilassante chiamato metocarbamolo, e della quetiapina, un farmaco utilizzato per il trattamento del disturbo bipolare, della schizofrenia e della depressione.

Panettiere è stata trovata senza vita il 16 agosto scorso all'interno di un appartamento a Greenville, dove si era recata poco prima da Los Angeles insieme al fidanzato Brian Hickerson. E' stato quest'ultimo, insieme al fratello Zach ha lanciare l'allarme e a chiamare i soccorsi. Pare che abbia somministrato alla 36enne anche del Narcan nel tentativo di rianimarla, ma senza successo. L'autopsia aveva già escluso la presenza di "di segni di trauma" che avrebbero potuto contribuire al decesso.

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