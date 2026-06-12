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Hegseth e la sfida con i Marines, lo show con il bilanciere alla panca - Video

Il numero 1 del Pentagono sfida i Marines, i giudizi online non perdonano: "Patetico"

12 giugno 2026 | 09.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pete Hegseth alle prese con il bilanciere e la panca piana. Il segretario alla Difesa, in visita alla base di Guantanamo, si cimenta in una sfida con i Marines: chi fa più ripetizioni alla panca piana? Il numero 1 del Pentagono arriva a 44 prima di fermarsi. Il video, diffuso su X da un profilo collegato all'amministrazione, finisce nel mirino di 'puristi'. Le ripetizioni di Hegseth, si fa notare, non sono 'complete': "Non estende completamente le braccia. Il movimento non è completo così come non erano completi i push up in passato". "Patetico", la sentenza più sintetica di un altro utente...

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