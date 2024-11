Hezbollah, sì a piano Usa per cessate il fuoco - Ascolta

L'inviato americano Amos Hochstein sarà domani nella capitale libanese Beirut per colloqui su un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. Il New York Times ha fatto sapere che nel fine settimana i sostenitori iraniani di Hezbollah avevano inviato messaggi al gruppo dicendo che sostenevano la fine della guerra. La risposta di Hezbollah alla bozza di accordo di cessate il fuoco con Israele, presentata dagli Stati Uniti, sarebbe stata "si, ma" e i negoziati continuano per chiudere i punti rimasti in sospeso.