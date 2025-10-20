Due persone sono morte all'aeroporto di Hong Kong dopo che un aereo cargo è uscito di pista in fase di atterraggio per ragioni ancora sconosciute, colpendo un veicolo a terra e precipitando in mare. L'aeroporto internazionale di Hong Kong è uno dei più trafficati al mondo per il trasporto aereo di merci e l'incidente è stato uno dei più gravi da quando l'hub ha iniziato a operare nel 1998. L'aereo era un Boeing 744, una versione del 747, secondo il Dipartimento dell'Aviazione Civile di Hong Kong.

New footage of the Air ACT 747 that ran off the runway at Hong Kong International Airport this morning. pic.twitter.com/3tHlBwruwu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 20, 2025

Steven Yiu, direttore esecutivo delle operazioni aeroportuali presso l'Autorità aeroportuale di Hong Kong, ha spiegato che l'aereo cargo coinvolto era degli Emirati Arabi Uniti, "ha lasciato la pista nord in atterraggio e ha attraversato la recinzione prima di precipitare in mare" intorno alle 4 del mattino ora locale.

"Purtroppo, in quel momento era presente un'auto della pattuglia di sicurezza dell'aeroporto. L'aereo si è scontrato con l'auto della pattuglia, spingendola in mare", ha aggiunto in conferenza stampa. I sommozzatori hanno estratto le persone erano a bordo dell'auto a circa cinque metri dalla riva. Le vittime avevano 30 e 41 anni.