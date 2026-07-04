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Mangia 66 hot dog in 10 minuti, Chestnut è ancora il re del 4 luglio - Video

La gara di mangiatori di panini incorona il 'campione'...

Mangia 66 hot dog in 10 minuti, Chestnut è ancora il re del 4 luglio - Video
04 luglio 2026 | 22.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il 4 luglio negli Stati Uniti è l'Independence Day. Ed è il giorno della gara degli hot dog con il consueto trionfo di Joey Chestnut, che si laurea campione per la 18esima volta. A Coney Island, New York, Chestnut ha dimostrato ancora una volta di essere un fuoriclasse (?) nella disciplina (?): ha trionfato ingurgitando 66 hot dog, 16 in più del rivale più temibile. "Sapevo che avrei vinto, avevo ancora margine", le parole di Chestnut, che non è riuscito ad avvicinare il record di 76 hot dog nella prova di 10 minuti. La prestazione, ha detto, è stata condizionata dal caldo: "Posso fare molto meglio".

Tra le donne, vittoria di Miki Sudo che ha ingerito 38 hot dog e un pezzo.

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