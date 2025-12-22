circle x black
Incidente d'auto per Vince Zampella, morto il co-creatore della serie 'Call of Duty'

Il capo di Respawn Entertainment è morto mentre guidava la sua Ferrari su una strada panoramica a nord di Los Angeles

Vince Zampella - Fotogramma /Ipa
Vince Zampella - Fotogramma /Ipa
22 dicembre 2025 | 22.16
Redazione Adnkronos
Vince Zampella, acclamato co-creatore della serie di videogiochi di successo 'Call of Duty', è morto in un incidente stradale, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Secondo l'emittente locale NBC4, lo sviluppatore ed executive leader di Respawn Entertainment, i cui studi hanno creato alcuni dei giochi più venduti al mondo, è morto mentre guidava la sua Ferrari su una strada panoramica a nord di Los Angeles.

