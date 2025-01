Incontro Trump-Putin, cruciale la scelta del luogo - Ascolta

La corsa è iniziata per ospitare quello che si configura come il faccia a faccia più atteso degli ultimi anni, il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin. L'appuntamento è tutt'altro che fissato e vede per ora il disaccordo dell'Ue, ma entrambi i presidenti hanno dato la propria disponibilità. In questo contesto, il luogo dell'incontro appare una scelta cruciale. E la Svizzera, forte della sua neutralità e di un passato che l'ha vista teatro di alcuni dei principali vertici della storia recente, si è fatta avanti. L'appuntamento non è fissato e vede per ora il disaccordo dell'Ue.