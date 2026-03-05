circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, botta e risposta tra Tajani e D'Alema: cosa è successo

Attacco del vicepremier e ministro degli Esteri all'ex presidente del Consiglio che ha replicato così

05 marzo 2026 | 16.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Attacco del vicepremier e ministro degli Esteri Tajani a Massimo D'Alema durante la sua replica alla Camera dopo l'intervento sugli sviluppi della crisi in Iran e nel Golfo. "Io non mi devo vergognare di nulla", ma "forse è qualcun altro che si deve vergognare di quello che ha fatto in passato". Perché "chi non ha rispettato il Parlamento mandando gli aerei a bombardare i Balcani è stato il presidente del Consiglio Massimo D'Alema", ha detto Tajani in Aula.

Immediata la replica dell'ex presidente del Consiglio. "Non vorrei infierire sul ministro Tajani, già impegnato a infierire su se stesso con dichiarazioni e apparizioni televisive che spero non danneggino la credibilità della Farnesina. Per quanto riguarda il Kosovo lo rimando al discorso con il quale il presidente Berlusconi espresse, il 26 marzo 1999, il suo sostegno all’azione del mio governo, rivendicando anzi che quel sostegno fosse decisivo perché altrimenti, a parer suo, il governo non avrebbe avuto una maggioranza in politica estera. Chissà se Berlusconi sarebbe lieto di ciò che afferma chi oggi porta i colori di Forza Italia", ha dichiarato D’Alema.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Iran Tajani D'Alema iran tajani d'alema tajan d'alema balcani
Vedi anche
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza