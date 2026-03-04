La Cia sta lavorando per armare le forze curde con l'obiettivo di fomentare una rivolta popolare in Iran. Lo rivela la Cnn citando varie fonti a conoscenza del piano, secondo le quali l'amministrazione Trump ha aperto un dialogo con i gruppi dell'opposizione iraniana e i leader curdi in Iraq per fornire loro supporto militare. I gruppi armati curdi iraniani hanno migliaia di forze operative lungo il confine tra Iraq e Iran, principalmente nella regione del Kurdistan iracheno. All'inizio dell'operazione militare israelo-americana contro l'Iran, gruppi di curdi iraniani hanno chiesto alle forze militari iraniane di disertare. Per contro, il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha attaccato i gruppi curdi affermando di aver lanciato decine di droni contro di loro.

Il piano di Trump e i contatti con i curdi

Un alto funzionario curdo iraniano ha detto ieri che il presidente americano Donald Trump ha parlato con il leader del Partito Democratico del Kurdistan Iraniano (Kdpi), Mustafa Hijri. Alla Cnn un alto funzionario curdo iraniano ha detto che nei prossimi giorni le forze di opposizione curde iraniane dovrebbero prendere parte a un'operazione di terra nell'Iran occidentale. "Crediamo di avere una grande possibilità ora", ha detto la fonte, spiegando la tempistica dell'operazione e dicendo di aspettarsi il sostegno di Stati Uniti e Israele.

Axios ha inoltre riferito che Trump domenica ha chiamato i leader curdi iracheni per discutere dell'operazione militare statunitense in Iran e di come si potesse collaborare. Il tentativo di armare i gruppi curdi iraniani ha infatti bisogno del sostegno dei curdi iracheni per consentire il transito delle armi e per utilizzare il Kurdistan iracheno come base di lancio. Una fonte informata ha detto alla Cnn che l'idea è far sì che le forze armate curde blocchino i militari iraniani, rendendo più facile per la popolazione iraniana evitare il massacro subito durante i disordini di gennaio.

Un altro funzionario statunitense ha affermato alla Cnn che i curdi potrebbero contribuire a seminare il caos nella regione e a esaurire le risorse militari del regime iraniano. Possibile anche che i curdi conquistino e mantengano il territorio nella parte settentrionale dell'Iran, creando una zona cuscinetto per Israele. Alex Plitsas, analista della Cnn sulla sicurezza nazionale ed ex alto funzionario del Pentagono sotto l'ex presidente Barack Obama, ha affermato che gli Stati Uniti "stanno chiaramente cercando di dare il via" al processo di rovesciamento del regime da parte degli iraniani armando i curdi, storico alleato regionale degli Stati Uniti. "Il popolo iraniano è generalmente disarmato e, a meno che i servizi di sicurezza non collassino, sarà difficile per loro prendere il potere se qualcuno non li arma", ha detto Plitsas alla Cnn. "Credo che gli Stati Uniti sperino che questo ispiri altri sul campo in Iran a fare lo stesso", ha aggiunto.

I dubbi sulle armi e la risposta curda a Trump

Jen Gavito, ex alta funzionaria del Dipartimento di Stato specializzata in Medio Oriente sotto l'ex presidente Joe Biden, si è detta preoccupata sulle armi americane ai curdi, mettendo in dubbio che siano state valutate attentamente le conseguenze. "Stiamo già affrontando una situazione di sicurezza instabile, su entrambi i lati del confine", ha detto Gavito alla Cnn. "Questo ha il potenziale di minare la sovranità irachena e di fatto di dare potere a milizie armate senza alcuna responsabilità e con scarsa comprensione di ciò che potrebbe innescare", ha aggiunto.

Una fonte della Cnn ha spiegato che negli ultimi giorni l'esercito israeliano ha colpito avamposti militari e di polizia iraniani lungo il confine con l'Iraq, anche per preparare il terreno al possibile afflusso di forze armate curde nel nord-ovest dell'Iran. In ogni caso qualsiasi sostegno statunitense e israeliano a una forza di terra curda incaricata di contribuire a rovesciare il regime iraniano dovrebbe essere massiccio, hanno affermato fonti informate. Per l'intelligence Usa i curdi iraniani non hanno le risorse per sostenere una rivolta contro il governo e i partiti curdi iraniani stanno cercando garanzie politiche dall'amministrazione Trump prima di impegnarsi in qualsiasi sforzo di resistenza, secondo una fonte vicina alla questione.