circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, dalle spaccature al messaggio di Khamenei: così sono saltati i nuovi colloqui con gli Usa

Il retroscena sul secondo round saltato: ecco cosa è successo secondo Iran International

Teheran, manifesto per la Guida Suprema Mojtaba Khamenei - Fotogramma /Ipa
Teheran, manifesto per la Guida Suprema Mojtaba Khamenei - Fotogramma /Ipa
23 aprile 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Spaccature interne alla leadership iraniana e il 'nodo' del nucleare. Sono fonti di Iran International a raccontare il retrscena sulla mancata ripresa dei colloqui tra Iran e Usa nella capitale pakistana Islamabad. L'annuncio sul nuovo possibile incontro aveva riacceso le speranze per una tregua dopo quasi due mesi di guerra.

CTA

Stop con rimprovero di Khamenei, il retroscena

Le fonti, si legge, parlano di tensioni tra alleati del presidente iraniano Masoud Pezeshkian e persone vicine all'ufficio della Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, che all'ultimo minuto avrebbero fatto saltare la partenza della delegazione iraniana alla volta della capitale pakistana.

Secondo le fonti, la delegazione era pronta a mettersi in viaggio quando sarebbe arrivato un messaggio dell'entourage di Khamenei con un 'no' categorico alla possibilità di colloqui sul nucleare e un 'rimprovero' per i rappresentanti della diplomazia iraniana per i precedenti colloqui.

In queste circostanze, prosegue il racconto di Iran International, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi avrebbe avvertito che partecipare ai colloqui non sarebbe servito a nulla e avrebbe compromesso di fatto ogni possibilità di progressi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran guerra iran iran news iran usa
Vedi anche
News to go
Bonus condizionatori 2026, cosa c'è da sapere
News to go
Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa
News to go
Eurostat, rapporto deficit-pil Italia al 3,1% nel 2025: cosa dicono i dati
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza