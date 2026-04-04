Nuova giornata di guerra tra Iran, Usa e Israele. Mentre Teheran ha respinto la proposta americana di un cessate il fuoco di 48 ore, è stato abbattuto un F-15 dell'Aeronautica militare statunitense. Uno dei piloti è stato messo in salvo in un'operazione delle forze americane ma non è ancora chiara la sorte del secondo pilota, che l'Iran nega di aver catturato.