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Iran, Trump ricorda l'ultimatum: "48 ore prima che si scateni l'inferno"

Si cerca pilota Usa F15 abbattuto, Teheran: "Non lo abbiamo catturato". Media: esplosioni a Teheran e Damasco, attacchi Hezbollah e Houthi in direzione dello Stato Ebraico. Russia evacua 198 lavoratori centrale Bushehr dopo nuovo raid

Donald Trump - Afp
Donald Trump - Afp
04 aprile 2026 | 07.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova giornata di guerra tra Iran, Usa e Israele. Mentre Teheran ha respinto la proposta americana di un cessate il fuoco di 48 ore, è stato abbattuto un F-15 dell'Aeronautica militare statunitense. Uno dei piloti è stato messo in salvo in un'operazione delle forze americane ma non è ancora chiara la sorte del secondo pilota, che l'Iran nega di aver catturato.

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Secondo quanto riferisce la tv satellitare al-Jazeera, diverse esplosioni sono state udite stamani in zone a nord della capitale iraniana. La tv siriana riferisce inoltre di esplosioni a Damasco, mentre media iraniani parlano di un raid Israele-Usa su un sito petrolchimico, nei presi della centrale nucleare iraniana di Bushehr. Intanto i Pasdaran annunciano di aver colpito nello Stretto di Hormuz una "nave legata a Israele".

Intanto Donald Trump ha lanciato il suo ultimatum: "Ricordate quando ho dato all'Iran dieci giorni per raggiungere un accordo o aprire lo stretto di Hormuz. Il tempo sta scadendo, 48 ore prima che l'inferno si scateni su di loro. Gloria a Dio!", ha scritto su Truth.

La Russia ha iniziato l'evacuazione prevista di 198 dipendenti della centrale di Bushehr, in Iran, dopo un nuovo attacco, il quarto dall'inizio della guerra, nell'area dell'impianto nucleare. Tutte le news e gli aggiornamenti sul conflitto.

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