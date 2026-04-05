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Iran, Usa mettono in salvo il pilota disperso. Trump: "Inviate decine di aerei con armi letali" - Diretta

Le ultime notizie sul conflitto: Teheran nega l'operazione Usa e parla di "fallimento", segnalati nuovi attacchi contro i paesi del Golfo

F-15 Usa - Afp
F-15 Usa - Afp
05 aprile 2026 | 12.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La nuova giornata di guerra in Iran, oggi domenica 5 aprile, si apre con l'annuncio del presidente americano Donald Trump sul salvataggio del pilota Usa disperso nella regione. Il soldato, il cui caccia F-15E Strike Eagle è stato abbattuto venerdì scorso, è stato tratto in salvo dalle forze armate statunitensi in un'operazione definita dal tycoon tra le più "audaci della storia americana", missione durante la quale le forze armate statunitensi hanno "inviato decine di aerei, armati con le armi più letali". Teheran tuttavia nega il successo dell'operazione Usa e parla di "fallimento", diffondendo le immagini di aerei abbattuti.

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Segnalati intanto nuovi attacchi contro gli stati del Golfo. Come riporta Cnn, incendi sono stati segnalati in Bahrein e Kuwait, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver risposto a una minaccia missilistica.

Tutte le news e gli aggiornamenti sul conflitto.

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