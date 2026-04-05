La nuova giornata di guerra in Iran, oggi domenica 5 aprile, si apre con l'annuncio del presidente americano Donald Trump sul salvataggio del pilota Usa disperso nella regione. Il soldato, il cui caccia F-15E Strike Eagle è stato abbattuto venerdì scorso, è stato tratto in salvo dalle forze armate statunitensi in un'operazione definita dal tycoon tra le più "audaci della storia americana", missione durante la quale le forze armate statunitensi hanno "inviato decine di aerei, armati con le armi più letali". Teheran tuttavia nega il successo dell'operazione Usa e parla di "fallimento", diffondendo le immagini di aerei abbattuti.