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Iran, tre petroliere in fiamme nello Stretto di Hormuz dopo l'urto con mine

media, 'possibili rappresaglie Teheran in caso di attacchi Usa'

Iran, tre petroliere in fiamme nello Stretto di Hormuz dopo l'urto con mine
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29 ottobre 2026 | 10.59
Redazione Adnkronos
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Tre petroliere in fiamme nello Stretto di Hormuz dopo aver urtato mine iraniane. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'Al Jazeera', sono i Pasdaran. La Marina dei Guardiani della rivoluzione sostiene che le navi stavano percorrendo la rotta meridionale non autorizzata. "Le petroliere hanno spento tutti i loro sistemi radar e di navigazione e stavano cercando di abbandonare la rotta meridionale non autorizzata dello Stretto di Hormuz, ignorando gli avvertimenti della Marina dell’Irgc", ha riferito l’agenzia di stampa iraniana Tasnim News.

Intanto funzionari statunitensi hanno avvertito diversi paesi mediorientali e alleati regionali di tenersi pronti a una potenziale ripresa delle azioni militari contro l'Iran dopo le elezioni di medio termine della prossima settimana negli Stati Uniti, nonché alla possibilità che l'Iran tenti azioni di rappresaglia nei loro confronti, secondo quanto riferito da due diplomatici informati sulla questione. Lo riporta il Times of Israel.

Martedì, il Wall Street Journal aveva scritto che gli Stati Uniti hanno informato diversi paesi arabi del Golfo, non specificati, di tenersi pronti per una breve ma intensa offensiva militare contro l'Iran dopo le elezioni di medio termine del 3 novembre.

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