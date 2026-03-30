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Iran, Usa lanciano nuovo missile e colpisono scuola e palestra: 21 morti

Secondo quanto scrive il New York Times, citando esperti di armi e un'analisi visiva, il Precision Strike ha colpito una scuola e una palestra a Lamerd nel primo giorno di guerra. Non era mai stato testato in combattimento

Iran, Usa lanciano nuovo missile e colpisono scuola e palestra: 21 morti
30 marzo 2026 | 14.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Gli Stati Uniti hanno usato un missile balistico di nuova concezione il primo giorno della guerra contro l'Iran, lo scorso 28 febbraio, colpendo una scuola elementare e una palestra nella città di Lamerd, nel sud del Paese, causando la morte di almeno 21 persone. Lo scrive il New York Times citando esperti di armi e un'analisi visiva.

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L'attacco è avvenuto lo stesso giorno in cui un missile da crociera Tomahawk statunitense ha colpito una scuola nella città di Minab, a diverse centinaia di chilometri di distanza, uccidendo 175 persone, in gran parte studentesse. Nel caso di Lamerd, tuttavia, si è trattato di un'arma che non era mai stata testata in combattimento.

Il New York Times ed esperti militari hanno constatato che le caratteristiche dell'arma, le esplosioni e i danni sono compatibili con un missile balistico a corto raggio chiamato Precision Strike Missile, o PrSM, progettato per esplodere appena sopra il bersaglio e proiettare verso l'esterno piccoli proiettili di tungsteno.

I video che riprendono un attacco, in una zona residenziale a circa 270 metri dalla palestra e dalla scuola, mostrano l'arma in volo, con una sagoma che corrisponde al PrSM. Il missile esplode in una grande palla di fuoco a mezz'aria. Le foto scattate dopo l'attentato mostrano che entrambi i siti erano costellati di fori, apparentemente causati dai proiettili di tungsteno.

L'annuncio del CENTCOM

Già il 1 marzo, il Comando Centrale Usa aveva pubblicato un video del lancio del missile nelle prime 24 ore di guerra. E tre giorni dopo, il 4 marzo, l'Ammiraglio Brad Cooper, Comandante del CENTCOM, aveva rivendicato l’impiego del nuovo sistema: "Per la prima volta nella storia, i missili a lungo raggio Precision Strike Missiles (PrSM) sono stati impiegati in combattimento durante l'Operazione Epic Fury, fornendo una capacità di attacco in profondità senza precedenti. Non potrei essere più orgoglioso dei nostri uomini e donne in uniforme che sfruttano l'innovazione per creare problemi al nemico", si legge in un post su X.

Al momento dell’attacco la palestra era utilizzata da una squadra femminile di pallavolo e la scuola era regolarmente frequentata da bambini. Fonti locali indicano che molte delle ragazze sono morte durante l’attività sportiva.

Le strutture colpite si trovavano accanto a un complesso dei Guardiani della Rivoluzione ma erano separate da mura. Non è chiaro se il bersaglio fosse militare o se si sia trattato di un errore o di una scelta deliberata.

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Precision Strike Missile PrSM Iran iran news iran guerra iran usa
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