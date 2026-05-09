L'Iran sta eseguendo quasi quotidianamente esecuzioni di prigionieri in segreto e, in alcuni casi, si rifiuta di consegnare i corpi dei defunti alle famiglie. Lo riporta il Guardian, citando organizzazioni per i diritti umani e fonti vicine ai familiari delle vittime, secondo cui molte famiglie vengono a conoscenza delle esecuzioni solo dopo che sono state effettuate, e alcune subiscono molestie e pressioni affinché non parlino pubblicamente dell'impatto personale delle uccisioni di Stato. L'Iran ha giustiziato almeno 24 persone da marzo, con sei esecuzioni effettuate in due giorni, secondo quanto riportato dall'organizzazione norvegese per i diritti umani Iran Human Rights.

Gli omicidi hanno destato timori per centinaia di persone che si ritiene rischino la pena di morte per le proteste antigovernative di massa di gennaio , nonché per coloro che sono detenuti con l'accusa di spionaggio durante la guerra con gli Stati Uniti e Israele. Il blocco di internet, imposto più di due mesi fa, ha reso sempre più difficile comunicare con le persone all'interno dell'Iran, sebbene alcuni siano riusciti a inviare messaggi, inclusi messaggi vocali trasmessi tramite canali crittografati o via internet satellitare.

In un messaggio inviato al Guardian, un parente stretto di Saleh Mohammadi, l'adolescente e campione nazionale di wrestling giustiziato a marzo, ha affermato che la famiglia stava affrontando un "profondo trauma psicologico". "Dopo l'esecuzione di nostro fratello, individui che sostengono il governo si sono ripetutamente radunati davanti a casa nostra, scandendo slogan e sottoponendoci a continue molestie e pressioni psicologiche", ha dichiarato. "Queste azioni hanno moltiplicato le nostre sofferenze e intensificato il nostro senso di insicurezza", ha aggiunto. "Ho incubi tutte le notti".

Il numeri delle esecuzioni nel dossier delle Nazioni Unite

Secondo un rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Iran, che cita gruppi locali per i diritti umani, si ritiene che l'Iran abbia giustiziato almeno 1.600 persone nel 2025. La maggior parte delle esecuzioni è avvenuta per reati legati alla droga o per omicidio, sebbene i gruppi per i diritti umani affermino che le autorità stiano sfruttando il caos della guerra per eliminare i critici del governo. Il recente aumento delle esecuzioni ha acuito i timori tra le famiglie dei detenuti. Tra coloro che sarebbero stati giustiziati nel fine settimana c'era anche il manifestante Mehrab Abdollahzadeh, arrestato durante il movimento 'Donne, vita, libertà' del 2022 , e appartenente alla minoranza curda, spesso oppressa, in Iran.

“Molti detenuti sono stati sottoposti a torture fisiche e psicologiche per estorcere confessioni. Siamo profondamente preoccupati che centinaia di persone possano essere accusate di reati punibili con la pena di morte”, ha dichiarato Mahmood Amiry-Moghaddam di IHRNGO. “Le violazioni dei diritti umani e l'uso della pena di morte da parte del regime sono stati oscurati dalla guerra, e le autorità sembrano sfruttare questa situazione per intensificare la repressione contro la popolazione, che percepiscono come la principale minaccia esistenziale”.