"Qualunque cosa affermino riguardo al programma nucleare iraniano, ai missili balistici iraniani e al numero di vittime durante i disordini di gennaio è semplicemente la ripetizione di 'grandi bugie'''. Così il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei ha commentato su 'X' il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dal presidente americano Donald Trump, e in particolare il passaggio sull'Iran in cui ha affermato che Teheran sta sviluppando missili in grado di colpire gli Stati Uniti.

"I bugiardi professionisti sono bravi a creare l'illusione della verità", ha scritto Baqaei in un post, accusando la Casa Bianca di aver condotto una "campagna di disinformazione" contro l'Iran.

Cosa ha detto Trump

"Non consentirò mai allo sponsor numero 1 del terrorismo di avere un'arma nucleare, non posso permettere che accada", ha detto Trump, nel discorso sullo Stato dell'Unione. "Non esiterò a fronteggiare le minacce all'America ovunque sia necessario. Per questo lo scorso anno abbiamo distrutto il programma nucleare iraniano con l'operazione Midnight Hammer. Il regime iraniano e suoi proxy non hanno fatto che diffondere terrorismo, morte, odio. Hanno ucciso migliaia di soldati americani e milioni di persone. Sono individui terribili, hanno già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi Oltreoceano. E stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti", ha affermato il presidente americano.

"Dopo l'operazione Midnight Hammer sono stati avvertiti, non devono più tentare di ricostruire il programma nucleare. Vogliono ricominciare, stiamo trattando: vogliono un accordo, ma non abbiamo ancora sentito le parole 'non avremo mai un'arma nucleare'. Io preferisco risolvere il problema con la diplomazia, ma una cosa è certa. Non consentirò mai allo sponsor numero 1 del terrorismo di avere un'arma nucleare, non posso permettere che accada", ha scandito.