Riapre domani il valico di Allenby per gli aiuti a Gaza. Hamas: "Violazioni da Israele, no inizio fase 2"

Da mercoledì i camion potranno passare di nuovo, dopo la chiusura del settembre scorso

Aiuti per Gaza (Afp)
09 dicembre 2025 | 14.57
Redazione Adnkronos
Domani, mercoledì 10 dicembre, riaprirà il valico di Allenby, l'unico tra Cisgiordania e Giordania, dopo la pressione esercitata dagli Stati Uniti nei confronti delle autorità israeliane per permettere il passaggio di beni e aiuti. E' la prima volta che il valico di Allenby torna percorribile, dopo che a settembre un camionista giordano che trasportava aiuti umanitari, destinati alla popolazione della Striscia di Gaza ha ucciso due soldati israeliani, il tenente colonnello Yitzhak Harosh e il sergente Oren Hershko. Un funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato a condizione di anonimato al Times of Israel che nelle ultime settimane sono stati eseguiti ''aggiustamenti nella sicurezza'' sia sul lato israeliano, sia su quello giordano del valico. Inoltre sono state inasprite le procedure di controllo e identificazione per gli autisti giordani e il carico dei camion.

Fonti politiche citate dal sito di Ynet hanno affermato che "i giordani hanno apportato le modifiche di sicurezza da noi richieste, e anche di più. Hanno notevolmente intensificato i controlli e li hanno presi molto sul serio. Ogni camion che entrerà sarà scortato e sottoposto a rigorosi controlli".

La seconda fase dell'accordo di pace per Gaza

La seconda fase dell'accordo di pace per Gaza non potrà iniziare fino a quando Israele continuerà "le sue violazioni" del cessate il fuoco, entrato in vigore il 10 ottobre scorso. Lo ha ribadito all'Afp Hossam Badran, membro dell'ufficio politico di Hamas, denunciando che Israele continua "a sottrarsi ai propri impegni" ed esortando i Paesi mediatori a esercitare "pressioni" su Israele affinché rispetti la prima fase dell'accordo.

