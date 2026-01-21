Italia-Francia, ambasciatore Briens lascia Roma: nominato segretario generale del Quai d'Orsay

Martin Briens, ambasciatore di Francia in Italia, lascia Roma: il diplomatico, 54 anni, arrivato a Palazzo Farnese nel luglio del 2023, è stato nominato segretario generale del Quai d'Orsay, il ministero degli Esteri francese, dove approderà nelle prossime settimane. In un incontro con i giornalisti italiani e francesi, ha parlato dei due anni e mezzo del suo mandato come di "un'occasione per confrontarsi sulle sfide comuni" che Parigi e Roma hanno davanti, evocando i prossimi appuntamenti internazionali, tra cui il vertice italo-francese ad aprile e il summit del G7 a Evian, sotto presidenza francese.

Secondo indiscrezioni apparse su alcuni siti d'oltralpe, al posto di Briens a Roma dovrebbe arrivare l'attuale segretaria generale del ministero, l'ambasciatrice Anne Marie Descotes, 66 anni, che è stata tra l'altro a capo della rappresentanza diplomatica francese a Berlino.