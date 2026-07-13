circle x black
Cerca nel sito
 

Kallas: l'Ue divisa sul commercio con le colonie in Cisgiordania

Kallas (Ue) valuta opzioni per vietare il commercio con le colonie illegali in Cisgiordania, sperando in un cambio di rotta tra gli Stati membri.

Coloni israeliani visitano il mercato di Hebron protetti dai soldati israeliani - Fotogramma/Ipa
Coloni israeliani visitano il mercato di Hebron protetti dai soldati israeliani - Fotogramma/Ipa
13 luglio 2026 | 08.15
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Come Alta Rappresentante, "ho tentato di mettere insieme i 27" riguardo il commercio con le colonie illegali in Cisgiordania e dagli Stati membri sono arrivate "molte domande" sulle "opzioni" messe sul tavolo per vietare gli scambi con gli insediamenti illegali. "Vediamo se ci sarà una spinta più forte e se qualcuno cambia idea". Lo dice l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles.

Nel Consiglio, aggiunge, "siamo tutti d'accordo che la situazione in Cisgiordania" oggi ostacola la soluzione "a due Stati". Per il servizio giuridico del Consiglio, riferisce ancora, si tratta di una materia sulla quale si decide "a maggioranza qualificata", e non all'unanimità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Kaja Kallas Medio Oriente Cisgiordania Israele coloni Cisgiordania
Vedi anche
Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini
News to go
Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale
Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città - Video
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video
Montecassino, al cardinale Pizzaballa il premio 'Pacis Nuntius 2026': "È anche una responsabilità" - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito
Spionaggio, il difensore dell'ex 007 Di Pasquale: "Trascinato nella polvere" - Video
Ue, Fitto: "Coesione obiettivo centrale, va modernizzata per nuove esigenze" - Video
Prima processione digitale in Italia, il santo è uno schermo e i lumini sono smartphone - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza