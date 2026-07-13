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Kallas: nuove sanzioni Ue, 250 russi nel mirino oggi

Kallas: l'Ue prevede oggi l'inserimento nelle liste dei soggetti a sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina di altre 250 persone, mentre sul 21° pacchetto non c'è accordo

L'Alta Rappresentante Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
L'Alta Rappresentante Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
13 luglio 2026 | 07.57
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Oggi "speriamo" che il Consiglio Affari Esteri approvi l'inserimento nelle liste dei soggetti sanzionati dall'Ue per la guerra in Ucraina di "250" persone, mentre "sul ventunesimo pacchetto di sanzioni non c'è ancora accordo". Lo dice l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, a Bruxelles a margine della riunione dei ministri. Sul ventunesimo pacchetto "ci sono ancora questioni aperte, ma lavoriamo verso un'intesa", conclude.

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Kaja Kallas Ucraina Russia Ue
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