Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha visitato le scuderie del Dipartimento per gli Affari Presidenziali, dove ha ispezionato le condizioni di cura dei cavalli che gli sono stati donati nel corso degli anni, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Qazinform. Un anno fa, ad Astana, è nata una cavalla Akhal-Teke. Il Capo dello Stato l'ha chiamata Aqzhan. Si distingue per il suo mantello 'isabella' unico, una rara colorazione che combina tonalità di bianco e rosa.

Gli splendidi occhi verde scuro della giovane cavalla risaltano su questo sfondo. Aqzhan è molto intelligente, una caratteristica che gli esperti di questa razza sottolineano costantemente. Secondo un post sull'account ufficiale dei social media, il Presidente trova il tempo di visitare le scuderie e di dare da mangiare direttamente a tutti i cavalli, compresi quattro cavalli da corsa arabi arrivati di recente in dono dal Qatar. Circa sei mesi fa, una puledra baia si è unita alla mandria di cavalli Akhal-Teke. Il Capo dello Stato l'ha chiamata Aqniyet. Possiede inoltre tutte le caratteristiche fisiche necessarie per rappresentare con orgoglio l'industria ippica del paese sulla scena internazionale. Come già riportato da Qazinform, Kassym-Jomart Tokayev ha esteso i suoi auguri ai kazaki in occasione della Giornata dell'Unità Popolare.