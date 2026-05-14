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Kazakistan: varato decreto per integrare Ia in sistema istruzione secondario

Il Presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev - (Foto Kazinform)
Il Presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev - (Foto Kazinform)
14 maggio 2026 | 12.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha firmato un decreto per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nel sistema di istruzione secondario, rende noto l'agenzia Qazinform. L'obiettivo è quello di garantire uno sviluppo sostenibile del Paese nel momento in cui avanza rapidamente l'Ia e per costruire allo stesso tempo un sistema di educazione innovativo. Il governo dovrà approvare un piano di azione complessivo entro il giugno di quest'anno per integrare su vasta scala l'intelligence artificiale nel sistema di istruzione secondario nel periodo 2026-2029. Saranno sviluppati sistemi di apprendimento personalizzati, infrastrutture digitali, programmi di aggiornamento degli insegnanti e misure per proteggere i dati personali degli studenti. Entro settembre, saranno approvati gli standard ufficiali per l'intelligenza artificiale.

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integrazione istruzione secondario intelligenza artificiale
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