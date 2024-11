I vaccini ai bambini sono come gli abusi della chiesa cattolica. A sostenere questa tesi è stato, in dichiarazioni del 2019 mai rese note finora e diffuse dalla Nbc News, Robert F. Kennedy Jr., l'ex candidato indipendente alla Casa Bianca che il presidente eletto Donald Trump ha scelto come suo Segretario alla Salute.

I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc)? Per Kennedy sono un'istituzione fascista che, con il suo programma di vaccinazione, intende danneggiare consapevolmente i bambini americani. Nascondendo questi abusi proprio come è successo con ''lo scandalo della pedofilia nella Chiesa cattolica'' tanto che gli scienziati che si occupano di vaccini andrebbero messi in carcere.

"La parola 'fascismo' in italiano significa un fascio di bastoni e ciò che significa è che il fascio è più importante dei bastoni", le parole di Kennedy ad AutismOne, una conferenza per genitori di bambini autistici. "L'istituzione, il Cdc e il programma vaccinale si ritengono più importanti dei bambini che dovrebbero proteggere'', ha aggiunto. "E' lo stesso motivo per cui abbiamo avuto lo scandalo della pedofilia nella Chiesa cattolica", ha continuato. "Perché le persone sono riuscite a convincersi che l'istituzione, la chiesa, fosse più importante di questi bambini e bambine che venivano stuprati. E tutti hanno tenuto la bocca chiusa. La stampa, i procuratori, i preti, i vescovi, i monsignori, il Vaticano e persino i genitori dei bambini che semplicemente non volevano credere che stesse accadendo o credevano così tanto nella chiesa che non erano disposti a criticarla. E sapete, questa è la metafora perfetta per quello che sta succedendo a noi. Devono esserci genitori che si fanno avanti'', ha affermato.

Andando ancora indietro negli anni, nel 2013 Kennedy ha detto ad AutismOne che il Cdc è una "fogna di corruzione", piena di profittatori, che danneggia i bambini in un modo che ha paragonato ai "campi di sterminio nazisti". E gli scienziati? "E' un iperbole quando dico che andrebbero messi in prigione? Andrebbero messi in carcere e bisognerebbe buttare la chiave". Attivista anti-vaccini, Kennedy ha spesso usato un linguaggio e delle metafore estreme per parlare di quella che percepisce come una minaccia.