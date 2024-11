Kiev studia il super missile di Putin. Zelensky, fermare l'Oreshnik - Ascolta

Vladimir Putin, dopo aver chiesto a Kim Jong-un migliaia di soldati nordcoreani da affiancare alle truppe dell'Armata, ora si sarebbe rivolto anche agli Houthi per reclutare con la forza yemeniti in fuga dal loro Paese. Nel frattempo, Kiev sta studiando l'ultimo super missile di Vladimir Putin. L'Oreshnik, la nuova arma lanciata dalla Russia contro un impianto industriale di Dnipro nel corso della settimana. Le autorità ucraine hanno mostrato alla stampa i resti del missile che Mosca definisce non intercettabile.