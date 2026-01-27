circle x black
Cerca nel sito
 

Crans-Montana, i messaggi prima della tragedia: il bar Le Constellation era già a rischio

Secondo quanto rivela uno scambio di messaggi con video tra il responsabile del locale e il manager Jacques Moretti le schiume fonoassorbenti cadevano dal soffitto già prima di Capodanno

Crans-Montana, i messaggi prima della tragedia: il bar Le Constellation era già a rischio
27 gennaio 2026 | 10.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I pannelli fonoassorbenti che si staccano dal soffitto de Le Constellation di Crans-Montana e cadono all’interno del bar alcuni giorni prima della strage di Capodanno. E' quanto rivela uno scambio di messaggi con video tra Gaëtan, allora responsabile del locale, e il manager Jacques Moretti, raccolto dal programma Mise au point della RTS. Documenti esclusivi che mostrano lo stato precario del bar pochi giorni prima dell'incendio.

Nelle immagini si vedono stecche da biliardo appoggiate su sgabelli, utilizzate come supporto improvvisato per tentare di fissare nuovamente le schiume acustiche al soffitto del Constellation. Un intervento di fortuna, lontano dagli standard di sicurezza richiesti a un locale aperto al pubblico.

Il video è stato inviato da Gaëtan al proprietario Jacques Moretti circa una settimana prima di Natale, quindi a pochi giorni dalla notte di Capodanno. In risposta, il gestore fornisce indicazioni tramite messaggi vocali e video. Una conversazione che, secondo alcuni avvocati delle famiglie delle vittime, rappresenta un elemento chiave nell’accertamento delle responsabilità.

La testimonianza del padre di Gaëtan

Jean-Michel, padre di Gaëtan, ha visto quelle immagini sul telefono del figlio e non nasconde la rabbia. "Quando si vedono scene del genere è evidente che della sicurezza non importava nulla", afferma. "Chiedere ai dipendenti di incollare materiali al soffitto con quattro pezzi di colla è inaccettabile. Parliamo di un locale pubblico, non della cantina di casa".

Secondo l'uomo, l’atteggiamento del gestore e il ricorso a soluzioni improvvisate dimostrano una grave negligenza nella tutela della sicurezza del personale, compreso suo figlio. I video sono stati trasmessi alla polizia francese, che ha ascoltato Gaëtan come testimone.

Arrivato dal sud della Francia, Gaëtan aveva iniziato a lavorare nel locale vallesano all’inizio di dicembre. "Per lui era un sogno venire a lavorare in Svizzera, dopo esperienze in locali di alto livello in Francia", racconta il padre. L’entusiasmo, però, si sarebbe spento rapidamente. "Era preoccupato per la gestione del bar e per la presenza di minorenni. Mi aveva detto che voleva dimettersi e tornare in Francia, ma temeva di non essere pagato per il mese di dicembre. Così aveva deciso di restare fino alle feste". Il giovane, gravemente ustionato, ha lasciato l’ospedale parigino dove era stato ricoverato dopo un primo trasferimento al CHUV di Losanna. Oggi è seguito medicalmente vicino alla casa dei genitori, nel dipartimento del Gard.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crans montana news crans montana incendio crans montana ultime notizie crans montana moretti crans montana cosa è successo le constellation crans montana le constellation bar le constellation bar crans montana incendio strage Capodanno siccità negligenza
Vedi anche
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza