Libano, Idf accusa Unifil: "Hanno abbattuto nostro drone"

Domenica la missione Onu ha denunciato che le forze di difesa israeliane "hanno sparato contro i caschi blu"

Unifil (Afp)
27 ottobre 2025 | 11.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno accusato l'Unifil di aver abbattuto un loro drone ieri nel sud del Libano, nella zona di Kfar Kila, dove le truppe israeliane stavano eseguendo una missione di ricognizione. "Un'indagine preliminare ha rivelato che l'Unifil ha sparato deliberatamente contro il drone, nonostante non rappresentasse alcuna minaccia", si legge in una nota delle Idf. "Le forze delle Idf hanno lanciato una granata a mano nella zona in cui è stato abbattuto il drone", prosegue la nota, sostenendo che "non sono stati sparati colpi contro le forze Unifil".

Ieri l'Unifil su X aveva denunciato che le forze di difesa israeliane "con un carro armato hanno sparato contro i caschi blu" nel sud del Libano e che "fortunatamente l'attacco non ha causato né feriti né danni". L'Unifil ha anche sottolineato che "queste azioni delle Forze di difesa Israeliane violano la risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza e la sovranità del Libano e dimostrano disprezzo per la sicurezza delle forze di pace impegnate nell'esecuzione dei compiti affidati dal Consiglio di Sicurezza nel Libano meridionale".

Nel ricostruire quanto accaduto, l'Unifil ha anche detto che "un drone israeliano si è avvicinato a una pattuglia dell'Unifil in azione nei pressi di Kfar Kila e ha sganciato una granata contro le forze di peacekeeping". Di conseguenza "le forze di peacekeeping hanno applicato le necessarie contromisure difensive per neutralizzare il drone", si legge sul post.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
unifil unifil onu unifil libano unifil israele israele unifil libano idf israele
