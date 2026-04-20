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Libano, soldato Idf profana statua di Gesù

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha definito "un atto vergognoso" la profanazione

Soldati Idf (Afp)
Soldati Idf (Afp)
20 aprile 2026 | 08.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un soldato delle Idf ha profanato una statua di Gesù nel sud del Libano. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha definito "un atto vergognoso" la profanazione. Commentando il video che ritrae la distruzione della statua e la decapitazione, Sa'ar ha detto che "il danneggiamento di un simbolo religioso cristiano da parte di un soldato delle Forze di Difesa Israeliane è grave e vergognoso".

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Dopo che le Idf hanno confermato l'autenticità delle immagini condivise sui social media e che mostrano appunto un loro soldato che distrugge una statua di Gesù, Sa'ar ha detto di "congratularsi con le Forze di Difesa Israeliane per la loro dichiarazione, per aver condannato l'incidente, per l'indagine in corso sulla questione e sono convinto che saranno presi i necessari provvedimenti severi contro chiunque abbia commesso questo vile atto".

Si tratta, ha aggiunto Sa'ar, di un "gesto vergognoso" che "è totalmente contrario ai nostri valori. Ci scusiamo per questo incidente e con ogni cristiano i cui sentimenti sono stati feriti".

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