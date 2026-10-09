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Libri, Memorial inaugura collana con testimonianze dirette prigionieri politici e iniziative in sostegno autori

il primo ebook pubblicato è una raccolta di lettere e interviste prodotte dalla giornalista Ulviyya Ali Guliyeva dal carcere in cui è detenuta in Azerbaigian

Ulviyya Ali (Guliyeva)
Ulviyya Ali (Guliyeva)
09 ottobre 2026 | 15.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Memorial Italia presenta la nuova collana di ebook "politzèk - voci dalla zona", edita dall'Università di Torino in cui, alla raccolta e traduzione delle testimonianze dirette dei prigionieri politici, corrisponde il prendersi cura di autori e autrici, e la promozione di iniziative che possano alleviare le loro sofferenze e, se possibile, contribuire al loro rilascio.

Il progetto sarà inaugurato martedì della prossima settimana, con la presentazione del primo volume: "La mia voce non si arresta", una raccolta di lettere e interviste prodotte dal carcere dalla giornalista e attivista per i diritti umani Ulviyya Ali Guliyeva, anticipa Memorial Italia in un comunicato. Incarcerata nel maggio 2025 in Azerbaijan sotto false accuse, è stata insignita del Free Press Awards 2025 dall’organizzazione Free Press Unlimited. Dopo aver seguito per anni come freelance casi giudiziari e violazioni dei diritti umani nel suo paese, Ulviyya, poco più che trentenne, ha lavorato dal 2019 al 2025 per Voice of America. Il suo arresto è avvenuto subito dopo la chiusura dell'emittente per decisione di Donald Trump.

L’ebook, curato da Giulia De Florio e Simone Zoppellaro, si avvale di una testimonianza inedita del giornalista azero Javid Agha, amico e collega della Ali, di una prefazione di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, e dei disegni di Gianluca Costantini, che firma anche la copertina. La collana è curata dai soci di Memorial Italia Alessandro Ajres, Giulia De Florio, Simone Guagnelli, Massimo Maurizio e Simone Zoppellaro.

L'ebook sarà reso disponibile gratuitamente e sarà attivata una raccolta fondi devoluta interamente a Ulviyya che Martedì 13 ottobre, giorno dell'uscita dell'ebook, compirà 33 anni.

Il 29 ottobre alle 18.30 è in programma una presentazione in formato webinar dell'ebook di Ulviyya Ali e della nuova collana. L'evento, organizzato in collaborazione con Amnesty Italia, Base Italia e il Movimento Europeo di Azione Nonviolenta (MEAN), vedrà la partecipazione di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty, del giornalista azero Javid Agha e della presidente di Memorial Italia, Giulia De Florio, con la moderazione di Simone Zoppellaro.

"Partendo dal caso di Ulviyya, detenuta in custodia cautelare da 520 giorni in un carcere in cui ha subito abusi psicologici e fisici, parleremo dell'Azerbaijan, Paese legato a doppio filo all'Italia, essendo fra i nostri massimi fornitori di gas e di petrolio, per poi allargare lo sguardo sulla questione delle prigioniere e dei prigionieri politici nella Federazione Russa e nello spazio post-sovietico", anticipa Memorial Italia,

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prigionieri politici testimonianze dirette ebook collana diritti umani Azerbaijan
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