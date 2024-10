Lisa, prima presidente Usa in un episodio del 2000, vestita come la candidata democratica alla presidenza

I Simpson colpiscono ancora? In un episodio andato in onda nel 2000 ('Bart to the Future' dell'11esima stagione) Lisa è la prima presidente donna e indossa un vestito viola con una collana di perle. Un look profeticamente simile a quello sfoggiato da Kamala Harris, candidata ora alla presidenza, nel giorno del suo insediamento come vice di Joe Biden.

It was foretold in the prophecies pic.twitter.com/UE5GZMJN4h — David Leavitt (@David_Leavitt) October 30, 2024

Non è la prima volta che la popolare serie televisiva "predice" il futuro come la vittoria di Donald Trump, il correttore automatico sulle tastiere degli smartphone, le telefonate attraverso lo smartwatch, Lady Gaga star al superbowl.