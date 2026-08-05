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Lituania: scoperto tunnel clandestino per migranti al confine bielorusso

La Lituania ha scoperto un tunnel sotterraneo al confine con la Bielorussia, usato per il contrabbando di migranti illegali verso l'Ue, nell'ambito della guerra ibrida di Minsk contro i Paesi del fianco est dell'Unione.

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko conduce da anni una guerra ibrida contro Polonia e Lituania, usando i migranti come arma - Fotogramma/Ipa
Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko conduce da anni una guerra ibrida contro Polonia e Lituania, usando i migranti come arma - Fotogramma/Ipa
05 agosto 2026 | 19.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La guardia di frontiera lituana ha scoperto un altro tunnel attraverso il quale i migranti venivano introdotti clandestinamente dalla Bielorussia al Paese dell'Ue, hanno dichiarato oggi le autorità del Paese baltico.

Il passaggio segreto, incompiuto e privo di uscita, era stato scavato sotto la recinzione di confine a una profondità di circa 1,5 metri e rinforzato con tronchi d'albero e assi di legno.

La Lituania ha ripetutamente accusato la Bielorussia di organizzare il traffico di migranti dalle regioni colpite dalla crisi verso il confine esterno dell'Ue. Il governo di Vilnius ha risposto rafforzando la sicurezza delle frontiere ed erigendo una recinzione.

Secondo quanto riportato, il tunnel segreto, con un ingresso mimetizzato, si estendeva per circa quattro metri dal territorio bielorusso a quello lituano. Le guardie di frontiera avrebbero individuato il tunnel grazie all'ausilio di apparecchiature elettroniche. Altri due tunnel erano già stati scoperti sotto il confine tra Bielorussia e Lituania nelle scorse settimane.

Secondo quanto riportato dai media del Paese baltico, le guardie di frontiera lituane sarebbero state aggredite in un'occasione da un gruppo di migranti, che opponevano resistenza all'arresto. Gli agenti sarebbero stati costretti a ritirarsi, mentre i migranti illegali sarebbero fuggiti in Bielorussia.

Il ministro dell'Interno lituano Martynas Katelynas ha ordinato un'indagine interna dopo che una portavoce del servizio di guardia di frontiera ha confermato l'incidente, che le autorità non avevano precedentemente reso pubblico. Anche il primo ministro Mindaugas Sinkevišius ha criticato il ritardo nell'annuncio della rivolta contro le guardie di frontiera.

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migranti Lituania Bielorussia guerra ibrida tunnel migranti
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