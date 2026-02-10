circle x black
Londra, 13enne arrestato per tentato omicidio: ha accoltellato due compagni a scuola

I due ragazzi versano in gravi condizioni

La Kingsbury High School (Ipa)
10 febbraio 2026 | 22.28
Redazione Adnkronos
Un ragazzo di 13 anni è stato arrestato in Inghilterra con l'accusa di tentato omicidio dopo l'accoltellamento di due compagni in una scuola nel nord-ovest di Londra. Gli agenti sono stati chiamati alla Kingsbury High School in tarda mattinata dopo aver ricevuto segnalazioni relative a un ragazzo di 13 anni accoltellato.

La polizia ha dichiarato di essere stata successivamente informata che anche una seconda persona, un ragazzo di 12 anni, era stata accoltellata sul posto. I due sono stati portati in ospedale, ed entrambi versano in gravi condizioni. Il sospettato, che avrebbe 13 anni, ha lasciato il posto dopo l'aggressione, ma è stato successivamente arrestato. L'arma utilizzata è stata recuperata. Gli agenti non stanno cercando altre persone coinvolte nell'accoltellamento.

