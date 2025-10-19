circle x black
Cerca nel sito
 

Louvre, il bottino del furto: rubati 8 gioielli, il valore è inestimabile

L'elenco diffuso dal ministero della Cultura. 'Salva' la corona dell'imperatrice Eugenia

La polizia al Louvre
La polizia al Louvre
19 ottobre 2025 | 19.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono otto i gioielli di "inestimabile valore" rubati questa mattina al Louvre nel colpo messo a segno da 4 ladri in appena 7 minuti oggi, 19 ottobre. Lo ha reso noto il ministero della Cultura di Parigi, mentre le Figaro ha elencato gli oggetti portati via dai banditi: si tratta di un diadema della parure della regina Maria Amalia e della regina Ortensia, di una collana della parure di zaffiri della regina Maria Amalia e della regina Ortensia, di orecchini della parure di zaffiri della regina Maria Amalia e della regina Ortensia, di una collana e di un paio di orecchini di smeraldi di Maria Luisa, una spilla detta “spilla reliquiario”, di un diadema e di una grande spilla da corsetto dell'imperatrice Eugenia.

Si è 'salvata' dal furto spettacolare la corona dell'imperatrice Eugenia, portata via ma poi abbandonata dai banditi. La polizia l'ha ritrovata danneggiata ma non rotta nei pressi del museo parigino. E' un gioiello dal valore inestimabile, creato negli anni '50 del 1.800 per la famiglia Bonaparte: si tratta di una delle poche corone appartenute a un sovrano francese giunte fino a noi.

Creata dal gioielliere Alexandre-Gabriel Lemonnier e presentata all'Esposizione Universale del 1855, nella corona, alta 13 cm e larga 15 cm, porta incastonati 1.354 diamanti e 56 smeraldi, il tutto sormontato da otto archi a forma di aquila, con base in oro cesellato, secondo la scheda dell'oggetto disponibile nel catalogo del Louvre.

Realizzata per la moglie di Napoleone III, oltre a quella di Luigi XV, è l'unica altra corona di un sovrano francese ad essere stata conservata: quella di Napoleone III, creata nello stesso periodo, è andata perduta. Il Louvre ha acquisito il gioiello il 29 febbraio del 1988, con l'aiuto del collezionista d'arte Roberto Polo. Dopo essere stata di proprietà dell'imperatrice, la corona era stata lasciata in eredità alla principessa Maria Clotilde Bonaparte. Era esposta nella Galleria di Apollo, in una teca blindata, e rivela "lo sfarzo del Secondo Impero e la maestria dei gioiellieri dell'epoca".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
louvre furto louvre bottino louvre gioielli
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza