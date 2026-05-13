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M5S accusa von der Leyen: "Favorisce la Germania, non l'Italia"

L'eurodeputata M5S Valentina Palmisano accusa Ursula von der Leyen di favorire gli interessi della Germania a discapito dell'Italia, criticando le politiche Ue.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen - Fotogramma/Ipa
La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen - Fotogramma/Ipa
13 maggio 2026 | 11.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' "sotto gli occhi di tutti" che la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sta facendo anzitutto "gli interessi della sua nazione", la Germania. Lo dice l'eurodeputata del M5S Valentina Palmisano, durante un briefing con la stampa organizzato dall'ufficio italiano del Parlamento Europeo, in vista della plenaria di settimana prossima a Strasburgo.

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"Noi siamo all'opposizione - afferma Palmisano - non abbiamo votato questa Commissione, non sosteniamo Ursula von der Leyen. Riteniamo che molti provvedimenti siano assolutamente svantaggiosi per l'Italia e per una visione d'insieme dell'Unione Europea. E' sotto gli occhi di tutti che la presidente von der Leyen stia facendo gli interessi prioritari della sua nazione, ovvero della Germania".

"Vedasi in ultimo - aggiunge Palmisano - la questione Rearm Eu e tutti gli investimenti relativi all'industria delle armi, che vanno a foraggiare le industrie tedesche e vanno invece a svantaggio dei Paesi, come il nostro, che invece avrebbero necessità di investire in tutt'altri settori come ad esempio quello della sanità", conclude.

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Valentina Palmisano M5S Ursula von der Leyen Germania Ue
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