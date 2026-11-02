Nel filmato il sindaco della Grande Mela annuncia l'iniziativa che mette a disposizione 70mila biglietti gratis per l'Opera di New York. E alla fine anche Gualtieri promette novità per i romani

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha pubblicato un video sui propri canali social in cui compare il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. E le immagini hanno fatto immediatamente il giro del web. Il primo cittadino della Grande Mela appare prima da solo mentre intona "Bella ciao", poi viene interrotto dal collega italiano: "Sindaco Mamdani, forse meglio lasciare il canto ai professionisti dell'Opera", dice Gualtieri.

We heard you liked the opera. You’re in luck. Go to https://t.co/LpKzEcL0V5 to enter the lottery for free tickets to the Metropolitan Opera. https://t.co/X2zX9g7b8Z — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 1, 2026

Il video, infatti, serve a far conoscere la partnership tra la città di New York e la Metropolitan Opera House di New York, uno dei teatri d’opera più importanti al mondo. L’iniziativa mette a disposizione 70mila biglietti gratuiti per gli spettacoli del teatro per gli abitanti di New York, tra cui Macbeth e La Boheme. Il filmato contiene una serie di citazioni della Roma antica. Tra queste, la battuta che fa Gualtieri usando la famosa espressione latina "veni, vidi, vici", che letteralmente significa "venni, vidi, vinsi", attribuita a Giulio Cesare, che però per l’occasione viene modificata in "veni, vidi, free-ci", che può essere tradotto con "venni, vidi, resi gratis".

Al termine del video, non solo Mamdani parla in italiano per ringraziare Gualtieri, che a sua volta - sempre in italiano - annuncia novità importanti per i romani sempre sull'Opera.