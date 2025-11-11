circle x black
Cerca nel sito
 

"Mano gonfia e dolorante", un video riaccende i dubbi sulla salute di Putin

Nelle immagini, la mano destra del leader russo 73enne appare visibilmente segnata da vene dilatate

La mano gonfia di Putin in un video
La mano gonfia di Putin in un video
11 novembre 2025 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un nuovo video del presidente russo Vladimir Putin, che sta circolando sui social nelle ultime ore, ha riacceso le speculazioni sul suo stato di salute. Nelle immagini rilanciate dal New York Post e dal Daily Mail, la mano destra con cui il leader 73enne stringe quella della giovane attivista Yekaterina Leshchinskaya – durante un evento dedicato al divieto delle sigarette elettroniche – appare visibilmente gonfia e segnata da vene dilatate.

"C’è qualcosa che non va con le mani di Putin – ha commentato a East2West Anton Gerashchenko, ex consigliere del ministero dell’Interno ucraino – Oltre al fatto che sono coperte di sangue fino ai gomiti, le sue vene sporgono in modo anomalo". Anche il giornalista ucraino Dmytro Gordon ha descritto la mano del presidente come "gonfia e dolorante, con vene molto evidenti".

Negli ultimi anni, diverse apparizioni pubbliche di Putin hanno già sollevato dubbi: dal volto insolitamente gonfio ai movimenti involontari delle gambe durante conferenze e incontri ufficiali. Secondo alcuni medici citati dal Daily Mail, i sintomi mostrati dallo "zar" potrebbero essere compatibili con l’assunzione di steroidi, con il trattamento di una patologia cronica o semplicemente con l’età avanzata, ma non si escludono anche condizioni più gravi, come il Parkinson o altre malattie neurologiche. Il Cremlino, tuttavia, ha sempre smentito ogni voce su eventuali problemi di salute o sulla presunta esistenza di sosia del presidente, definendole "invenzioni e fantasie" diffuse dai media stranieri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vladimir putin putin mano putin salute putin malato
Vedi anche
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza