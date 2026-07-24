Mar Rosso: Aspides alza allerta, rischio attacchi Houthi elevato

La missione navale europea Aspides ha aggiornato oggi la sua valutazione della sicurezza per il Mar Rosso in seguito all'attacco delle milizie Houthi a una petroliera saudita, avvenuto all'inizio della settimana.

Il livello di minaccia nello Stretto di Bab el-Mandeb, al largo delle coste dello Yemen, e nella parte meridionale del Mar Rosso è stato innalzato da medio ad alto, ha annunciato il quartier generale della missione a Larissa, in Grecia.

La valutazione per la parte settentrionale del Mar Rosso e il Golfo di Aden rimane a livello "medio". I conflitti in corso nella regione, in particolare la guerra in progressiva espansione tra Stati Uniti, Israele e Iran, hanno modificato significativamente la situazione della sicurezza e il rischio di un'escalation rimane elevato, secondo la missione.

"Le forze Houthi continuano a minacciare il traffico marittimo commerciale, il che potrebbe essere percepito come collegato all'attuale conflitto in Medio Oriente", si legge in un comunicato.

Gli Houthi hanno dichiarato un "blocco" del traffico marittimo verso l'Arabia Saudita lunedì scorso. Quella stessa notte, una petroliera saudita è stata attaccata nel Mar Rosso, provocando un incendio a bordo.

Gli Houthi hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere che avevano violato il blocco navale da loro imposto, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Saba, controllata dalla milizia stessa.

La missione ha affermato che non si possono escludere ulteriori attacchi contro navi mercantili, citando un rischio particolare di attacchi con missili antinave, droni, motoscafi e piccole imbarcazioni d'attacco.

La missione dell'Ue ha invitato la comunità marittima ad attenersi costantemente alle procedure di sicurezza vigenti, a mantenere i contatti con i centri di sicurezza marittima competenti e a tenere conto dell'attuale situazione di minaccia nella pianificazione dei viaggi.

La missione Aspides raccomanda di evitare completamente le acque territoriali yemenite e, ove possibile, di navigare più vicino alla costa africana per ridurre il rischio di potenziali attacchi.

Anche il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha espresso preoccupazione per gli sviluppi. Ha dichiarato di essere "profondamente allarmato" dalla ripresa degli attacchi da parte della milizia Houthi. Questi attacchi minacciano di inasprire ulteriormente le tensioni nella regione, ha sottolineato Guterres.