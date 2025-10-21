circle x black
Cerca nel sito
 

Figlio 14enne dello chef Minguzzi ucciso in Turchia, due minorenni condannati a 24 anni

Era stato accoltellato in un mercato del quartiere di Kadikoy il 24 gennaio scorso e morto il 9 febbraio dopo due settimane in terapia intensiva

Mattia Minguzzi - Ig / @minguzziandrea
Mattia Minguzzi - Ig / @minguzziandrea
21 ottobre 2025 | 14.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due minorenni sono stati condannati da un tribunale di Istanbul a 24 anni di carcere per l'omicidio del 14enne Mattia Ahmet Minguzzi. Il figlio dello chef Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar era stato accoltellato in un mercato del quartiere di Kadikoy il 24 gennaio scorso e morto il 9 febbraio dopo due settimane in terapia intensiva. Lo riferiscono i media turchi, ricordando che a processo c'erano quattro persone e che due imputati sono stati assolti.

U.B e B.B, queste le iniziali dei due giovani, sono stati condannati con l'accusa di "omicidio deliberato di un minore" e i giudici hanno deliberato che resteranno in carcere. "Sono molto dispiaciuto per tutto quello che ho fatto, sono molto dispiaciuto", ha detto U.B., sostenendo di essere pentito, riferisce l'agenzia di stampa Anadolu. Fuori dal tribunale di Istanbul dove si è concluso il processo, alcune persone hanno urlato "Giustizia per Mattia Ahmet".

L'omicidio

Mattia Ahmet, che viveva con la sua famiglia a Instanbul nel distretto di Beyoglu, si era recato al mercato di Kadikoy, sulla sponda asiatica della città, con due amici per acquistare attrezzatura per lo skateboard. Ci sarebbe stato un alterco per futili motivi con altri due giovani di 15 e 16 anni culminato nell'accoltellamento. I fatti sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza del mercato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Turchia Mattia Ahmet Minguzzi Mattia Ahmet Minguzzi cosa è successo andrea minguzzi
Vedi anche
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza