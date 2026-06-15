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McEnroy (Sudameris Bank): "In Paraguay tante opportunità nel rispetto delle regole"

Il presidente alla Country Presentation a Genova: "Io investitore straniero, ho trovato il paradiso"

Conor McEnroy, Presidente di Sudameris Bank - (Foto Adnkronos)
Conor McEnroy, Presidente di Sudameris Bank - (Foto Adnkronos)
15 giugno 2026 | 17.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Il Paraguay ti permette di agire concretamente se arrivi con buone intenzioni e sai fare il tuo lavoro. È un paradiso anche per la sua gente, che è molto gentile. Lo straniero è sempre il benvenuto. Non abbiamo problemi di razzismo, non abbiamo problemi di religione, né tutte quelle complicazioni burocratiche e di licenze che fanno arrabbiare qui in Europa. In Paraguay tutto questo non esiste. Il Paese è ricchissimo: c'è una grande disponibilità di terra e, considerando che in questo mondo tutto deriva dal terreno e dall'energia, o perché cresce sul suolo o perché si estrae dal sottosuolo, unito all'energia, il Paraguay è benedetto. È benedetto per la quantità e la varietà di terre disponibili, ed è benedetto per l'energia, perché ce n’è in abbondanza”. Conor McEnroy, Presidente di Sudameris Bank, descrive così il Paese latino americano, intervenendo al panel dedicato agli investitori stranieri nell’ambito della Country Presentation ospitata presso Palazzo Tursi e Palazzo della Meridiana a Genova. Si tratta dell’evento di punta della visita che, dal 13 al 15 giugno 2026, vede protagonista una delegazione del Paraguay composta da imprenditori e rappresentanti istituzionali, per presentare il contesto economico e produttivo del Paese latinoamericano, attualmente Presidente di turno del Mercosur e promuovere l’incremento degli scambi commerciali bilaterali, anche alla luce della entrata in vigore, lo scorso primo maggio, dell’Accordo Ue-Mercosur sulle nuove regole tariffarie del commercio di beni e servizi tra i due blocchi regionali.

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McEnroy, arrivato nel Paese latino dopo aver “rilevato una piccola banca con l'obiettivo di rimetterla in sesto nel giro di due- tre anni” e restando invece stabilmente in Paraguay, si sofferma sulle risorse disponibili nella terra che lo ha adottato: “Per dare un'idea - esordisce - il costo reale dell'energia alla fonte è di circa 10 dollari, a fronte dei 224 del vecchio continente. Inoltre, il terreno è economico: i prezzi partono da 500 dollari per i terreni forestali e arrivano fino a 5mila dollari. Con l'energia a buon mercato - continua - si hanno tutti gli elementi per investire in settori come l'idrogeno verde, i fertilizzanti, la silvicoltura per la produzione di carta o la filiera tessile. Il Paraguay accoglie a braccia aperte lo straniero che arriva e si comporta bene - osserva - L'unica regola è essere aperti e comportarsi onestamente: a quel punto, è un paradiso perfetto”, conclude.

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Paraguay investimenti energia terreno idrogeno verde fertilizzanti
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