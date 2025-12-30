Mediterraneo, si rafforza asse Israele-Grecia-Cipro: nasce unità militare

Israele, la Grecia e Cipro hanno firmato a Nicosia un accordo per la cooperazione militare che porterà entro il 2026 alla creazione di una forza trilaterale composta da circa 2.500 uomini. Lo scrive il Jerusalem Post citando in esclusiva fonti dell'Idf e spiegando che in base all'accordo la forza ''non sarà un'unità permanente, ma può essere schierata rapidamente in tempi di crisi sulla terraferma, in mare o in aria''. Israele e la Grecia contribuiranno alla forza con circa mille soldati ciascuno, mentre Cipro ne fornirà 500, come ha spiegato il sito di notizie greco Tanea. Una fonte ben informata ha poi detto al Jerusalem Post che si prevede un coinvolgimento significativo dell'aeronautica militare israeliana e della marina militare di Israele.

In base al piano di lavoro elaborato sono previsti esercitazioni e addestramento congiunti, gruppi di lavoro in vari settori e un dialogo militare strategico su questioni di interesse comune. L'Idf ha spiegato al Jerusalem Post che si tratta di un ulteriore passo in avanti nell'approfondimento della cooperazione militare tra i tre paesi e contribuisce a rafforzare la stabilità, la sicurezza e la pace nella regione del Mediterraneo orientale. L'iniziativa si inserisce infatti in uno sforzo più ampio per scoraggiare le attività militari e strategiche della Turchia nel Mediterraneo orientale, hanno detto tre fonti al Jerusalem Post.