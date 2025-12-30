circle x black
Droni contro casa Putin, Zelensky: "Solo bugie". Medvedev: "Dovrà nascondersi per il resto della vita"

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo: "Vuole la guerra". Il presidente ucraino: "Non mi fido di Putin, senza aiuto Usa non possiamo vincere"

Dmitry Medvedev - (Afp)
30 dicembre 2025 | 11.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ''dovrà nascondersi per il resto della sua vita'' dopo il presunto attacco con droni contro la residenza del leader del Cremlino Vladimir Putin nella regione di Novgorod. Lo ha scritto su 'X' il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. Zelensky ''sta cercando di far fallire la risoluzione del conflitto. Vuole la guerra. Beh, almeno ora dovrà nascondersi per il resto della sua inutile vita", ha scritto Medvedev.

Secondo la Russia Kiev avrebbe effettuato un attacco terroristico contro la residenza di Putin nella regione di Nóvgorod, utilizzando 91 droni di attacco di lungo raggio. Tuttavia, tutti i droni sono stati distrutti dai sistemi di difesa antiaerea delle Forze armate russe e non sono stati riportati danni o feriti.

Zelensky ha replicato alle accuse russe, affermando che l'Ucraina non ha tentato di attaccare la residenza di Putin con droni. Ha definito le affermazioni russe come "pericolose" e "false", sostenendo che lo scopo della Russia è quello di influenzare negativamente i colloqui di pace tra l'Ucraina e gli Stati Uniti.

La situazione resta tesa, con entrambe le parti che si accusano a vicenda di atti terroristici e aggressioni.

''Non mi fido di Putin'', perché il presidente russo ''non vuole davvero la pace'' e ''può scordarsi'' di partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina con ''gas a basso costo'' dopo la guerra. Ma quello che è certo è che ''l'Ucraina non può sconfiggere la Russia senza l'aiuto degli Stati Uniti'', per cui è necessario che il presidente americano ''Trump continui a fare pressione'' su Putin, ha dichiarato Zelensky nel corso di una intervista a Fox News dopo la telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin.

''Abbiamo bisogno che Trump continui a fare pressione perché da parte di Putin non arrivano segnali di pace'', ha proseguito il presidente ucraino affermando che ''l'unico modo in cui la Russia potrà partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina è pagando le riparazioni di guerra''. I russi ''devono darci soldi, poi decideremo noi come usarli per la ricostruzione'', ha sottolineato Zelensky.

Messaggio di Zelensky in una cerimonia per i caduti

“L'Ucraina è uno Stato che è nato grazie al coraggio del suo popolo. Il popolo ucraino è sopravvissuto e ha preservato la propria forte identità in un contesto piuttosto difficile. Molti non ce l'avrebbero fatta. Ma gli ucraini ce l'hanno fatta. Sono riusciti a preservare se stessi. Sono riusciti a superare tutte le prove della storia e a cacciare gli stranieri dalla casa ucraina. Resisteremo anche ora. E difenderemo l'indipendenza. Difenderemo la sovranità. Difenderemo la nostra terra, il nostro diritto di vivere e di scegliere autonomamente come vivere. La casa ucraina sarà sempre sulla mappa politica del mondo”. Queste le parole di Zelensky durante una cerimonia per i caduti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ucraina Russia droni casa putin ucraina russia medvedev zelensky
