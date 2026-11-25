Si conclude con la pubblicazione di un volume edito da Rubbettino il progetto di ricerca “Geopolitica, tecnologie e sicurezza nel Mediterraneo”, coordinato da Med-Or Italian Foundation e sviluppato in collaborazione con la Luiss School of Government, nell’ambito del bando “Geopolitica e tecnologia”, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CSF.

Il volume, curato da Enrico Casini, Federico Deiana e Giordana Terracina, raccoglie sei saggi dedicati a tre ambiti di particolare rilevanza per il Mediterraneo allargato: la connettività, la sicurezza e la transizione energetica, le minacce non convenzionali. Le analisi approfondiscono le conseguenze della competizione geopolitica e dell’innovazione tecnologica per la sicurezza e la competitività del sistema economico italiano.

Avviato nel novembre 2025, il progetto ha previsto diverse occasioni di confronto tra mondo accademico, istituzioni e imprese, tra cui un workshop presso la Luiss nel marzo 2026 e una conferenza internazionale organizzata a Roma nel mese di luglio.

Il volume viene presentato oggi mercoledì 25 novembre presso il MoMeC – Montecitorio Meeting Centre di Roma, nell’ambito di una tavola rotonda dedicata alle prospettive del sistema economico italiano di fronte alla competizione geopolitica e alla rivoluzione tecnologica. La presentazione sarà aperta dai saluti istituzionali di Gaetano Quagliariello, Dean della Luiss School of Government, e Nicolò Russo Perez, Direttore della Fondazione CSF. Il confronto, introdotto da Enrico Casini e moderato da Ginevra Leganza, vedrà la partecipazione di Carolina De Stefano, Alessia Melcangi, Massimo Deandreis, Igor Malgieri ed Enrico Savio. Le conclusioni sono state affidate ad Andrea Manciulli, Direttore Relazioni Istituzionali di Med-Or Italian Foundation.